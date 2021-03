Top 5 Settimana 10 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 10 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 10 2021 parlando di Redmi, che ha presentato ufficialmente una nuova serie di smartphone sotto il brand Note 10. In questa nuova famiglia troviamo 4 differenti smartphone appartenenti alla fascia media chiamati Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10S e Note 10 5G. Troppi smartphone, spesso incompleti e che costringono a rinunce: perché per avere il 5G bisogna rinunciare al display OLED?

In settimana è stato presentato il nuovo Realme GT che può essere considerato come OnePlus One o Pocophone F1 del 2021, visto che offre tutte le migliori caratteristiche che ci si aspetta nel 2021 ma con un prezzo di vendita inferiore più della metà rispetto alla concorrenza. Sfortunatamente però il modello Realme GT per ora è disponibile solo nel mercato cinese.

Samsung sta facendo un buon lavoro aggiornando i suoi dispositivi ad Android 11. Fino ad ora sono stati aggiornati molti dei top di gamma lanciati lo scorso anno ma anche alcuni modelli meno recenti. Oggi è il turno del Samsung Galaxy Tab S6, che accoglie la One UI 3.1 e la patch di sicurezza di marzo oltre al sistema operativo Android 11.

Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il sistema operativo Android Auto che introduce una nuova funzione molto richiesta: il supporto per lo split-screen, così da poter visualizzare più di un’applicazione alla volta.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 10 2021 con Google che ha annunciato le novità della patch di sicurezza del mese di marzo 2021 e contemporaneamente ha avviato il rilascio per tutti gli smartphone Pixel supportati.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 11 2021.