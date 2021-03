TWRP Unofficial disponibile per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Sfruttando il progetto open source della recovery TWRP, uno sviluppatore indipendente ha anticipato il team di sviluppo ufficiale ed ha rilasciato una versione Unofficial per i nuovi top di gamma Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra.

Per chi non lo sapesse, una recovery custom rappresenta una delle due porte di ingresso al mondo del modding per gli smartphone Android (l’altra è lo sblocco del bootloader). Allo stesso modo, va ad invalidare la garanzia legale del produttore.

Guida all’installazione della TWRP su Samsung Galaxy S21

Se si fosse trattato di una versione ufficiale, il modo più semplice per scaricare e installare la TWRP sarebbe stato attraverso l’app ufficiale (che necessita dei permessi di root):

Official TWRP App | Link

In caso non aveste accesso al root dello smartphone o non si trattasse di una versione ufficiale (come in questo caso), qui di seguito vi proponiamo sia i link per il download sia una guida all’installazione che necessita solo di un PC Windows e di una connessione a internet.

TWRP Unofficial Samsung Galaxy S21 | Exynos | Snapdragon Samsung Galaxy S21+ | Exynos | Snapdragon Samsung Galaxy S21 Ultra | Exynos | Snapdragon



Una volta scaricata la TWRP specifica per il modello, potete seguire la guida qui di seguito: