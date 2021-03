Google Maps a breve segnalerà i passaggi a livello chiusi

Non c’è niente di più frustrante quando si ha fretta in auto e in lontananza si vedono le sbarre del passaggio a livello chiudersi, costringendo a diversi minuti di attesa in coda. Google lo sa e sembra che a breve verrà in aiuto con una nuova funzione in Google Maps.

In particolare, in Google Maps verranno segnalati non solo i passaggi a livello ma anche quelli che, in base all’itinerario imposto, verranno trovati chiusi per il passaggio dei treni (nelle città in cui i sistemi ferroviari hanno un sistema centralizzato per la comunicazione degli orari).

Secondo il subreddit di Google Maps, nella maggior parte delle città gli avvisi saranno solo di dove si trovano i binari del treno e i passaggi a livello, non uno sguardo dal vivo per sapere se si rimarrà bloccati o meno a un incrocio con un treno.

Le informazioni aggregate sul traffico intorno agli incroci ferroviari sono certamente già una parte del sistema di navigazione di Google ma a breve saranno sono solo un po’ più visibili. Peraltro, Waze, l’app di navigazione con sede in Israele acquisita da Google nel 2013, mostra queste informazioni da un po’ di tempo.

Così come esistono ora, gli avvisi non sono tanto una guida immediata per risparmiare tempo quanto un’indicazione generale di quando un itinerario comporterà l’attraversamento di un passaggio a livello. Potrebbero essere utili per trovare percorsi alternativi con un sottopassaggio o un cavalcavia.

