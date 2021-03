L’app Google TV trasformerà lo smartphone in un telecomando per le Android TV

I possessori di Smart TV o set-top-box con a bordo il sistema operativo Android TV possono già utilizzare i propri smartphone come telecomandi grazie all’app Android TV Remote Control. Tuttavia, l’app non è stata aggiornata da molto tempo, segno che Google ha altri piani per l’app e le funzionalità che offre. Questi piani sono stati rivelati da alcune stringhe di codice nell’app Google TV che suggeriscono che Google sta per aggiungere la stessa funzionalità di controllo remoto disponibile nell’app Android TV Remote Control.

Le stringhe si riferiscono a un pad direzionale, pulsanti Invio e Indietro e la possibilità di accoppiare un telefono a un sistema Android TV, che è esattamente ciò che farebbe un telecomando. Sfortunatamente, l’opzione per trasformare lo smartphone in un telecomando con l’app Google TV non è ancora funzionante, ma almeno sappiamo che non si dovrà utilizzare un’app a se stante per farlo.

A giudicare dalla velocità con cui Google sta portando nuove funzionalità alle sue app, non sarà sorprendente vedere questa novità arrivare in appena un paio di settimane.

Tra l’altro, l’interfaccia grafica di Google TV sta per arrivare anche al di fuori della Chromecast di ultima generazione: Sony e TCL lanceranno nel 2021 nuove Smart TV con a bordo proprio Google TV mentre Android TV in versione 12 uniformerà le interfacce grafiche.

In attesa che l’applicazione Google TV si aggiorni introducendo la nuova funzionalità di telecomando, vi vogliamo ricordare che gli smart display Google non permettono più di mostrare le foto di Facebook e Flickr, avendo terminato la funzione che è sempre stata considerata “sperimentale” (anche sulle Chromecast).

VIA FONTE