Samsung aggiorna il Galaxy Tab S6 ad Android 11

Samsung sta facendo un buon lavoro aggiornando i suoi dispositivi ad Android 11. Fino a ora sono stati aggiornati molti dei top di gamma lanciati lo scorso anno ma anche alcuni modelli meno recenti. Oggi è il turno del Samsung Galaxy Tab S6, che accoglie la One UI 3.1 e la patch di sicurezza di marzo oltre che al sistema operativo Android 11.

Come il Tab S7 prima di lui, il Galaxy Tab S6 sta saltando One UI 3.0 per passare direttamente all’ultima versione, rendendolo un aggiornamento significativo per il tablet. Oltre alle funzionalità standard della One UI 3.1, i tablet ottengono degli extra a se stanti, come l’abilità di diventare un secondo schermo per determinati laptop Samsung con Windows 10.

L’aggiornamento è ora disponibile per il modello LTE in Germania con il numero di build T865XXU4CUB7 e pesa 2,2 GB, quindi consigliamo di procedere al download quando connessi a una rete WiFi con piano dati illimitato.

Come al solito, Samsung ha scaglionato l’aggiornamento OTA. Ciò significa che i primi utenti tedeschi ad averlo scaricato stanno facendo da “beta tester inconsapevoli” e, nel caso non segnalino particolari problemi, l’aggiornamento OTA verrà presto esteso agli altri mercati. In genere questo processo impiega delle ore o persino dei giorni, per cui dovete avere ancora un po’ di pazienza.

Allo stesso modo, è lecito attendersi che anche la versione WiFi del Samsung Galaxy Tab S6 Lite riceva l’aggiornamento nelle prossime ore.

In attesa di avere notizie per il mercato italiano, vi vigliamo ricordare che Google Pay e Samsung Pay supporteranno presto BitPay, per pagamenti in Bitcoin e che i prossimi smartwatch Samsung potrebbero usare Wear OS.

