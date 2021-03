Google Stadia Pro: i giochi gratis disponibili a marzo 2021

Google Stadia non sta attraversando un buon momento dal punto di vista mediatico. Dopo aver chiuso i propri studi di sviluppo interni, la scoperta che ha pagato Ubisoft, Take-Two e altri grandi publisher decine di milioni di dollari per assicurarsi che i giochi più popolari subissero un porting per la sua piattaforma (senza sfruttare al meglio tale investimento, visto che il numero di utenti è sempre stato basso) non ha migliorato le cose.

La scelta di Google di aver lanciato Stadia, un servizio già di per sé rivoluzionario, visto che cambia decisamente il paradigma del classico gamer, non come un servizio in stile Netflix, ove l’abbonamento dà diritto a una selezione di giochi di prima scelta ma come un servizio dotato di uno store proprietario in cui ogni gioco deve essere acquistato separatamente non ha certo aiutato.

Google Stadia Pro: i giochi gratis di marzo 2021

Ma per coloro che sono abbonati a Google Stadia Pro l’appuntamento con i giochi gratis mensili non ha subito variazioni.

Dal 1° marzo, quattro nuovi giochi sono stati aggiunti a Stadia Pro: PixelJunk Raiders in maniera esclusiva per la piattaforma, il gioco ritmico AVICII Invector, Pac-Man Mega Tunnel Battle e il gioco di carte strategico medievale Reigns.

Per quattro giochi che arrivano nel catalogo gratuito del servizio ce ne sono anche quattro che hanno lasciato la rotazione: Kine, Secret Neighbor, Monster Jam Steel Titans e Outcasters (avete tempo fino alle 23.59 di oggi 2 marzo per rivendicarli).

Compresi Destiny 2, Super Bomberman R Online e Crayta (nessuno dei quali richiede un abbonamento), gli abbonati a Google Stadia Pro possono richiedere un totale di 31 giochi a marzo.

Ricordiamo che l’abbonamento a Google Stadia Pro ha un costo di 9,99 euro anche se potete provarlo per 30 minuti senza inserire le informazioni di pagamento.