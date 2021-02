Samsung rilascia la patch di marzo 2021 per Galaxy S21, Galaxy A8 e Galaxy Tab S7

Samsung sta avendo davvero una marcia in più rispetto agli produttori quando si tratta di rilasciare le patch di sicurezza mensili di Android. Continuando questa impressionante tendenza, Samsung sta già rilasciando la patch di marzo 2021 per diversi dispositivi, anche se siamo ancora a febbraio. In particolare, il rilascio sta avvenendo per Galaxy S21, Galaxy A8 e Galaxy Tab S7.

Oltre a proteggere i dispositivi con la nuova patch di sicurezza di marzo, stiamo anche assistendo all’arrivo di alcune nuove funzionalità, poiché il Samsung Galaxy Tab S7 introduce alcune nuove funzionalità ispirate all’iPad.

Nello specifico, DeX ottiene alcuni miglioramenti con stabilità migliorata e supporto Dolby, Samsung Daily è stato sostituito con Samsung Free e c’è una funzione simile a Scribble trovato in iPad OS 14 che consente di scrivere a mano il testo direttamente in un campo di testo senza far apparire la tastiera (Samsung la chiama “S Pen to text”).

Gli aggiornamenti di sicurezza di marzo 2021 stanno venendo rilasciati in maniera scaglionata, il che significa che potrebbero essere necessarie delle ore affinché i modelli italiani segnalino la sua disponibilità. Ad ogni modo, i dettagli tecnici dei nuovi firmware sono i seguenti:

Tab S7: T875XXU1BUBB

Tab S7+: T976BXXU1BUBB

Galaxy S21: G99x0ZHU1AUB7

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy A8: A530FXXSICUC1

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Samsung Health smetterà di funzionare dal 23 marzo su alcuni vecchi smartphone e tablet e che, dopo Apple Pay, anche Google Pay e Samsung Pay supporteranno presto BitPay, per pagamenti in Bitcoin presso qualunque negozio (avviene una conversione diretta tra Bitcoin o altre cripto valute in Dollaro, Euro e altre monete).

