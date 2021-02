Top 10 degli smartphone più venduti nel 2020

Una nuova ricerca di mercato da parte di Omdia ha svelato la Top 10 degli smartphone più venduti, a livello globale, durante il 2020. Senza molte sorprese, a dominare la classifica sono state Apple e Samsung, con solo un modello Xiaomi come outsider.

È interessante notare che è stato il secondo classificato del 2019 che ha vinto la corona nel 2020: stiamo parlando di iPhone 11 che ha aperto la strada con ben 64,8 milioni di unità spedite l’anno scorso. E gli altri non ci sono andati nemmeno vicini: mentre la differenza tra il numero di unità spedite tra il primo classificato e il secondo posto era di soli 9 milioni di unità nel 2019, nel 2020 tale divario è stato di 40,6 milioni di telefoni.

Al secondo posto nella classifica degli smartphone più venduti nel 2020 troviamo l’iPhone SE (2020), con vendite di 24,2 milioni di unità. Apple ha anche completato il podio con l’iPhone 12. Anche se la pandemia ha costretto Apple a rilasciare il telefono più di un mese dopo la normale data di settembre, sono state vendute 23,3 milioni di unità.

Ai piedi del podio, Samsung è stata responsabile per i tre successivi telefoni, con il Galaxy A51 che ha conquistato il quarto posto, il Galaxy A21 il quinto e il Galaxy A01 il sesto. Questi tre modelli hanno venduto rispettivamente 23,2 milioni, 19,4 milioni e 16,9 milioni di unità.

Per trovare l’unico outsider non Apple o Samsung di questa Top 10 di vendita bisogna scendere al nono posto con il Redmi Note 9 Pro che è riuscito a spedire 15 milioni di smartphone. Tra l’altro, ricordiamo che anche nel 2019 Xiaomi era l’unica azienda non Apple o Samsung ad essere presente in classifica grazie al Redmi Note 7 e alle 16,4 milioni di vendite.

VIA