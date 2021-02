HTC U11, Huawei P8 Lite, Honor 8 Lite e Lenovo Z6 Lite: download Android 11 via Custom ROM

Grazie a dei team di sviluppo indipendenti, gli smartphone ormai abbandonati dai produttori dal punto di vista degli aggiornano ritornano a nuova vita. Ne sono esempi concreti HTC U11, Huawei P8 Lite, Honor 8 Lite e Lenovo Z6 Lite che nei giorni scorsi hanno ricevuto delle Custom ROM basate sul sistema operativo Android 11 (ancora è troppo presto per Android 12) e pronte per il download.

Download Android 11 per HTC U11, Huawei P8 Lite, Honor 8 Lite e Lenovo Z6 Lite

In particolare, HTC U11 ha ricevuto una versione Unofficial di LineageOS 18.1, Huawei P8 Lite e Honor 8 Lite hanno ricevuto la AOSP 11 mentre Lenovo Z6 Lite può contare sulla RevengeOS 4.0.

Come installare Android 11 via Custom ROM

In tutti i casi, la procedura per l’installazione è sempre la stessa e necessita del bootloader sbloccato e di una recovery custom come la TWRP.

Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip e le Google Apps in formato .zip (opzionali)

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare

Ci teniamo a precisare che l’installazione di Custom ROM o anche già lo sblocco del bootloader e l’istallazione di recovery custom vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore. Certo, nel caso di questi smartphone il problema non si presenta visto che i due anni forniti per legge sono passati da parecchio tempo.