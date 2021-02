Top 5 Settimana 8 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 8 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 8 2021 parlando di Android 12. Gli sviluppatori di Google, infatti, hanno rilasciato ufficialmente Android 12 Developer Preview 1 (qui il download), permettendoci di dare un’occhiata alle novità che verranno introdotte intorno al mese di agosto nella versione stabile. Android 12 Developer Preview 1 è disponibile ora per le serie Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a e Pixel 5.

La crisi combinata tra pandemia di COVID-19 e inserimento nella lista nera degli Stati Uniti è ormai diventato un macigno molto grosso sulla schiena di Huawei, tanto che le stime sulla produzione degli smartphone nel 2021 si sono ridotte della metà. Secondo Nikkei Asia, Huawei prevede di ordinare componenti per 70-80 milioni di smartphone quest’anno, rispetto ai 189 milioni di telefoni spediti dalla società nel 2020.

È dal 2014 che Samsung non utilizza la piattaforma Android a bordo dei suoi smartwatch (il primo e unico modello è stato il Gear Live). Sin da allora infatti il colosso coreano ha preferito utilizzare TizenOS. Sembra tuttavia che nel prossimo futuro potrebbe o abbandonare del tutto o quantomeno affiancare Tizen con alcuni smartwatch Wear OS.

Sebbene il team di LineageOS sia sempre impegnato nell’estendere il supporto delle proprie ROM a quanti più smartphone e tablet Android possibile, alle volte deve agire in senso opposto e tagliare il supporto per modelli meno popolari o il cui sviluppo non può essere portato avanti per varie ragioni.

A questo proposito, il supporto di LineageOS 16 basato su Android 9 Pie verrà interrotto per 24 fra smartphone e tablet.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 8 2021 con ASUS che si sta preparando a lanciare il nuovo ROG Phone 5. Data di presentazione: 10 marzo 2021.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 9 2021.