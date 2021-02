NewPipe, client open source di YouTube, si aggiorna con tante nuove funzioni

NewPipe, uno dei più popolari client YouTube open source (scelto soprattutto da chi desidera uno smartphone senza servizi Google ma non vuole rinunciare alla piattaforma di streaming video più popolare al mondo), è stato appena aggiornato alla v0.20.10, portando diverse nuove funzionalità, miglioramenti dell’interfaccia utente e correzioni di bug.

Per coloro che non lo sapessero, NewPipe si propone come alternativa per gli utenti che non amano l’app ufficiale o che non hanno i Google Play Services installati sul proprio dispositivo. In poche parole, NewPipe analizza il sito web di YouTube per estrarre dati e riprodurre video, senza restrizioni e annunci.

Uno dei punti salienti del nuovo aggiornamento di NewPipe è il supporto per i capitoli di YouTube, una funzionalità che Google ha presentato a maggio dello scorso anno. I capitoli consentono agli utenti di passare rapidamente a sezioni specifiche di un determinato video senza dover armeggiare con la barra di ricerca (sempre che il creator del video li abbia impostati).

Con questo ultimo aggiornamento, NewPipe ora supporta anche questa nuova funzionalità e l’utente può fare clic sul pulsante Capitolo nel lettore video per aprire l’elenco dei capitoli selezionati dal creatore del contenuto.

Un altro cambiamento notevole è l’aggiunta di due nuovi pulsanti alla riga dei pulsanti che consentono agli utenti di aprire un video nel browser o condividerlo con altre app. Si può anche aggiungere un terzo pulsante “Gioca con Kodi” per riprodurre in streaming un video direttamente su Kodi.

Ora c’è anche un nuovo layout di schede in basso che consente di passare facilmente dai commenti ai video correlati e alla descrizione del video. Infine, l’aggiornamento aggiunge anche un nuovo motore di ricerca chiamato Sepia Seach per PeerTube. Esso è accessibile facendo clic sul menu a tre punti situato sul lato destro della barra di ricerca e rende più facile scoprire i video pubblicati su PeerTube, una piattaforma di condivisione video gratuita e decentralizzata.

Nel caso foste interessati a provare NewPipe, potete visitare la pagina dedicata di Github del Team NewPipe a questo link oppure scaricare l’ultima versione dallo store di F-Droid.

