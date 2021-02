Crayta disponibile gratis per tutti su Google Stadia

Dopo la rivoluzione annunciata da Google con la chiusura del suo team di sviluppo giochi per Stadia e il riposizionamento del servizio come “piattaforma di game streaming per publisher e software house”, il colosso di Mountain View ha deciso di estendere la platea di giocatori per il titolo esclusivo Cratya rendendolo gratuito per tutti, anche i non abbonati Pro.

Come le altre esclusive di Google Stadia, Crayta è stato uno dei giochi più interessanti sulla piattaforma perché si basa sull’ideologia della comunità di modding di Minecraft (senza però avere lo stesso appeal) con un potenziale ancora più ampio per creare un parco giochi di quasi tutti i tipi.

È un gioco che fa molto affidamento sui contributi dei giocatori e, poiché il successo deriva solo da una platea quanto più ampia possibile che condivide i propri progetti, Stadia ora sta rendendo Crayta gratuito per tutti, indipendentemente dal fatto che siano abbonati a Stadia Pro o meno.

Facciamo notare che a diventare gratuito è solo Crayta: Starter Edition, mentre i componenti aggiuntivi inclusi con la Premium Edition e la Deluxe Edition sono ancora aggiornamenti a pagamento (sebbene l’edizione Premium sia attualmente inclusa con Stadia Pro). Ci sono anche crediti Crayta disponibili per l’acquisto se si vuole spendere per alcuni degli extra di gioco.

Ricordiamo che Crayta è stato il primo titolo Stadia a supportare State Share e ora sta ottenendo anche il supporto per Crowd Play. Ciò significa che i live streamer saranno in grado di aprire le loro sessioni di gioco ai loro spettatori per un modo più semplice di interagire con i fan.

Se volete iniziare a giocare subito, vi basta cliccare su questo link (attenzione, si avvia automaticamente).

