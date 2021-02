iPhone 12 mini ha ispirato almeno Asus: in arrivo uno ZenFone Mini

Asus ZenFone Mini concept

Il lancio di iPhone 12 mini credevamo potesse fare da traino al resto dei produttori per ripensare alle loro strategie ed includere almeno uno smartphone compatto nella loro lineup. Sfortunatamente ciò non è successo in maniera decisa ma almeno un’azienda sembra interessata a “tentare la sorte”. Stando a una serie di indiscrezioni, Asus sarebbe al lavoro su uno ZenFone Mini.

Secondo DigiTimes, uno dei principali obiettivi di Asus quest’anno sarà lo ZenFone Mini, che presenterà specifiche premium in un fattore di forma compatto (un po’ come iPhone 12 Mini di Apple). Sfortunatamente, il rapporto non entra nei dettagli essenziali, come le specifiche, il prezzo e la possibile data di rilascio.

Sarà interessante vedere quanto Asus sarà disposta a spingersi in alto con il suo ZenFone Mini. Gli smartphone hanno continuato ad aumentare di dimensioni negli ultimi anni, con la maggior parte degli smartphone oggigiorno dotati di display superiori a 6 pollici.

Sebbene l’iPhone 12 mini abbia ricevuto molto clamore dopo il suo annuncio iniziale, abbiamo appreso che il dispositivo sta faticando nel mercato, con Apple che potrebbe addirittura interromperne la produzione addirittura nel Q3 2021.

Non sarebbe strano pensare che i produttori Android abbiano aspettato di vedere la reazione del mercato al lancio di iPhone 12 mini prima di decidere se investire o meno nella realizzazione di uno smartphone compatto.

Fino a ora abbiamo avuto indicazioni positive su questo fronte solo da Sony e adesso da Asus. In realtà in passato il CEO di Xiaomi aveva chiesto ai Mi Fan su Weibo che cosa ne pensassero di uno smartphone compatto che avesse obbligatoriamente delle limitazioni tecniche rispetto ai modelli più grandi, come ad esempio nella capacità della batteria, ma di ciò non se n’è più saputo nulla.

