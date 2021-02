Top 5 Settimana 6 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 6 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 6 2021 parlando di WhatsApp. Dopo aver annunciato l’entrata in vigore di nuove regole legate alla privacy e aver poi rimandato il tutto dopo le grosse proteste messe in campo da tanti utenti (molti altri, invece di protestare, hanno deciso direttamente di migrare verso Telegram e Signal), WhatsApp sta provando ad alleviare le preoccupazione degli utenti sfruttando le popolarissime Storie.

Gli sviluppatori di LG, dopo aver avviato il beta tester di Android 11 a dicembre, hanno avviato il rilascio dell’aggiornamento stabile su LG Velvet.

Si stanno sempre più moltiplicando le segnalazioni in Italia e Regno Unito di unità di Samsung Galaxy S21 che hanno problemi a ricevere gli aggiornamenti OTA e che non permettono di utilizzare il servizio di pagamenti Samsung Pay. Fortunatamente Samsung si è messa già al lavoro iniziando il rilascio di un bug fix per i modelli italiani di Galaxy S21.

Il sito Web di Samsung è stato aggiornato per comunicare che cinque smartphone non ricevono più aggiornamenti di sicurezza: Galaxy J3 Pop, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017 e… Galaxy Fold 5G. Per quest’ultimo, tuttavia, potrebbe trattarsi di un errore dato che siamo molto lontani dall’aver superato i tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro di sicurezza garantiti per i nuovi top di gamma.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 6 2021 con l’applicazione Mobile Banking UniCredit che è stata pubblicata ufficialmente su AppGallery, lo store di applicazioni degli smartphone Huawei.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 7 2021.