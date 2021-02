Sviluppare i nostri affari in tempo di pandemia

Non sono tempi facili per nessuno, figurarsi se abbiamo un’azienda: tutte le nostre abitudini lavorative sono state stravolte da un anno a questa parte, i nostri clienti navigano in un mare tempestoso quanto il nostro e probabilmente si troveranno a dover “tirare la cinghia” quanto noi, la mancanza di fiere e di esposizioni ci limita enormemente e tante altre piccole battaglie da dover affrontare tutti i giorni potrebbero fiaccarci (e non poco) il morale.

Ma non è il caso di darci per vinti, almeno non finché avremo la tecnologia dalla nostra parte per cercare di risollevare le sorti della nostra attività. Tutto molto bello, come direbbe Bruno Pizzul, ma come fare?

Nelle prossime righe avremo qualche risposta per le quali non ci servirà sapere a menadito troppi tecnicismi, come di cosa parliamo quando parliamo di smtp: definizione che troverete facilmente, comunque, qualora foste interessati ad approfondire l’argomento e aumentare il “tasso tecnico” del vostro comparto tecnologico!

CREARE UNA MAILING LIST: QUALI I VANTAGGI?

Se pensate che i vostri clienti siano ormai irraggiungibili, che creare una campagna marketing sia decisamente troppo costoso per le vostre tasche, se non sapere in che modo raggiungere nuovi potenziali clienti per la vostra attività, siete sulle righe giuste, perché vi spiegheremo come i nuovi servizi in abbonamento che vi permettono di mandare fino a un milione di email al mese (sì, avete letto bene, un milione!) potranno assicurarvi tanti altri servizi, come Facebook Ads o landing page.

Di certo ognuno di noi ha ricevuto una mail proveniente da un servizio di mailing list: che fosse la nostra officina oppure il giornale al quale siamo abbonati, che fosse il sito di prodotti di bellezza oppure il nostro artista preferito che ci avvertiva di un nuovo album o libro in uscita, fosse quel che fosse, difficilmente non avremo nella nostra casella almeno una mail proveniente da servizi come quelli di cui stiamo parlando in queste righe.

Sì, perché si tratta di un’opportunità alla portata di tutti: avete un nuovo prodotto in catalogo, offrite un nuovo servizio, volete fareil punto della situazione della vostra azienda con i vostri clienti e chi più ne ha più ne metta? Un servizio di mailing list è esattamente quello che fa al caso vostro per raggiungere i vostri partner commerciali più affezionati, senza essere inopportuni ma ottenendo una comunicazione efficiente, veloce e molto efficace.

Abbiate solo cura di non creare troppe mail al mese, altrimenti potreste rischiare che le vostre comunicazioni finiscano direttamente nella casella riservata allo spam: le vostre mail dovranno essere ben cadenzate, interessanti, quando non espressamente divertenti, e piene di dettagli che non faranno rimpiangere a nessuno il vostro stand alla fiera annuale del vostro settore, perché tutte le informazioni e le possibilità di contatto saranno ben elencate in un semplice foglio elettronico comodamente recapitato nella casella mail di chiunque possa esservi interessato.

Ricordate quindi di non esagerare con la frequenza e di sottoscrivere un abbonamento con un servizio che possa procurarvi anche della pubblicità, perché bene è non perdere i clienti affezionati, meglio è acquisirne di nuovi!