C’è un gioco basato su Cobra Kai in arrivo su Android | Pre-registrazione

L’editore Boss Team Games porterà sugli smartphone Android un nuovissimo picchiaduro basato sulla serie TV Cobra Kai (inizialmente disponibile come YouTube Originals, ora invece disponibile su Netflix). Si chiama Cobra Kai: Card Fighter e, come potete immaginare, più che un vero e proprio picchiaduro è un gioco di combattimento basato sulle carte.

È stato sviluppato da Gamaga ed è già disponibile per la pre-registrazione sul Play Store. Il gioco sarà free-to-play (come se ci fossero dei dubbi) e uscirà ufficialmente il 19 marzo. Boss Team Games ha pubblicato un trailer di annuncio per Cobra Kai: Card Fighter, dove viene mostrato anche del gameplay.

Potete vedere chiaramente che questo è davvero un titolo che di picchiaduro ha veramente poco, basandosi interamente sulle carte. Naturalmente i personaggi del popolare programma Netflix faranno la loro apparizione.

Il gameplay ruoterà attorno alla costruzione del tuo dojo scegliendo tra Miyagi-Do Karate o Cobra Kaia. Costruire un mazzo di carte ottimale contro tutti gli avversari è il tuo obiettivo principale, proprio come qualsiasi altro gioco di combattimento basato su carte per dispositivi mobili.

Sebbene questa prossima versione possa confondere le persone vista la disponibilità di un vero picchiaduro Cobra Kai su console e PC, questo nuovo Cobra Kai: Card Fighter non ha alcun collegamento con Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues al di fuori del marchio.

Purtroppo sappiamo già che Cobra Kai: Card Fighter sarà una versione free-to-play e il nuovo elenco del Play Store prevede già che saranno inclusi gli acquisti in-app. Anche se non sappiamo ancora quanto in alto andranno questi acquisti, è piuttosto raro che i titoli mobili offrano gratis un gioco completo senza aver grossi ritorni economici.

Saranno disponibili tornei online e qui si potrà combattere contro giocatori reali, anche se questo lascia il titolo aperto a possibili meccaniche pay-to-win. Il contenuto extra dovrebbe arrivare nel gioco dopo il rilascio, anche se si parla già di un “Sensei Pass”, cosa che suona già come un ulteriore costo da parte dell’utente.

Ad ogni modo, se volete procedere alla pre-registrazione sul Play Store, vi basterà cliccare sul seguente link:

