Netflix sta testando un timer di spegnimento su Android

I vari team di sviluppo all’interno di Netflix sono sempre alla ricerca di nuove funzionalità che possano aumentare il valore del servizio e, soprattutto per quanto ci riguarda, l’applicazione Android. Uno degli ultimi beta test avviati dall’azienda con un numero limitato di utenti è un timer di spegnimento che spegnerà lo streaming alla fine di un episodio/film oppure quando il timer sarà arrivato a zero.

La funzione timer apparirà nell’angolo in alto a destra nel menu del controllo multimediale dell’app Android durante lo streaming di un contenuto (come mostrato in foto). Gli utenti che stanno partecipando al test (scelti a caso, non vi è un modo per forzare la partecipazione) possono impostare l’app per continuare a funzionare a intervalli di 15 minuti per un massimo di un’ora o alla fine del programma corrente.

Quando il timer è impostato per scadere, verrà visualizzato un messaggio di avviso con l’opzione per gli utenti di “posticiparlo” – immaginate di posticipare un timer di spegnimento – anche se non sappiamo se questo ritardi o annulli completamente la chiusura dell’app.

Netflix ha dichiarato a The Verge che la funzione è disponibile solo sui profili per adulti al momento e potrebbe diffondersi a tutti gli utenti su dispositivi mobili, computer e TV se il feedback è incoraggiante e le applicazioni sono pertinenti.

L’obiettivo finale, presumibilmente, è consentire ai consumatori di risparmiare energia tagliando lo streaming se non vi è più nessuno a guardarlo (una cosa del genere avviene già sulle Smart TV dove il servizio chiede, dopo una serie di episodi, se c’è ancora qualcuna che sta guardando).

In attesa di avere maggiori informazioni su un possibile arrivo per tutti, vi vogliamo ricordare che Samsung Galaxy S21, OPPO Reno 4 Pro e TCL 20 5G sono stati certificati per la visione in HDR dei contenuti di Netflix.

