Nokia 1.4 sarà il primo col sensore di impronte sotto i 99 euro

Nokia 2.1

Le tecnologie di nuova generazione seguono tutte la stessa strada: inizialmente vengono introdotte sui dispositivi più costosi che solo gli enthusiast acquistano e poi, col passare del tempo, arrivano sempre di più nelle fasce di prezzo inferiore. Ne è un esempio perfetto il sensore di impronte digitali che, nei primi anni della sua comparsa sugli smartphone, era disponibile solo sui top di gamma e adesso non solo è disponibile nei modelli di fascia media e bassa ma sembra proprio che il nuovo Nokia 1.4 lo porterà anche nella fascia di prezzo al di sotto dei 100 euro.

Il nuovo Nokia 1.4 e sarà il primo smartphone della serie Nokia 1 dotato di un sensore di impronte digitali, una funzione solitamente riservata ai telefoni più costosi. Secondo un nuovo rapporto, il Nokia 1.4 dovrebbe costare 99 euro e, a giudicare dall’elenco delle specifiche, questo telefono sarà difficile da ignorare per chi cerca uno smartphone Android molto economico.

Innanzitutto, Nokia 1.4 sarà alimentato da un processore quad-core da 1,3 GHz, abbinato a 1 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibile. Non è affatto impressionante, ma bisogna tenere presente che stiamo parlando di un telefono da 99 euro (anche se il POCO M3 si trova quasi sempre a 129 euro ed ha delle specifiche decisamente migliori).

Il resto delle specifiche del telefono sono abbastanza decenti e includono un ampio display HD+ da 6,5 ​​pollici, una doppia fotocamera (8MP + 2MP), una fotocamera anteriore da 5 MP e un’enorme batteria da 4.000 mAh. Oltre al sensore di impronte digitali che abbiamo già menzionato, Nokia 1.4 sarà dotato di un jack audio da 3,5 mm e supporto dual-SIM.

Nokia 1.4 dovrebbe essere equipaggiato con Android 10 (probabilmente versione Go), invece di Android 11. In tal caso, forse HMD offrirà un aggiornamento software pochi mesi dopo il lancio sul mercato, cosa che però ancora non sappiamo.

