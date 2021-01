Nvidia Shield TV supporta ufficialmente i controller di PS5 e Xbox Series X/S

Attraverso l’aggiornamento alla Shield Experience 8.2.2 (rilasciato a distanza di due mesi dallo scorso aggiornamento), gli sviluppatori di Nvidia hanno aggiunto il supporto ufficiale ai controller di PS5 e Xbox Series X/S a tutte le versioni di Nvidia Shield TV.

La novità principale è il supporto per i controller più recenti di Sony e Microsoft, sebbene Nvidia non abbia menzionato se tutte le funzionalità di entrambi i gamepad sono disponibili (immaginiamo che i trigger adattivi non siano supportati). Era già possibile collegare un controller PS5 alla Shield (funziona parzialmente con alcuni dispositivi Android recenti), ma la mappatura dei pulsanti era tutt’altro che perfetta.

L’aggiornamento aggiunge anche la compatibilità con i sistemi di automazione domestica Control4, il livello di patch di sicurezza di dicembre 2020, un miglioramento al controllo del volume IR e l’assortimento standard di correzioni di bug.

Il rilascio di questo aggiornamento che va a migliorare ancora una volta un set-top-box lanciato per la prima volta nel 2015 e poi rinnovato ogni due anni (anche se l’unica modifica leggera al SoC l’abbiamo avuta con l’ultima generazione) dimostra che, se un produttore si impegna seriamente nello sviluppo di aggiornamenti, il classico limite dei due anni (o dei tre anni per alcuni produttori come Samsung e Google) di aggiornamenti garantiti può benissimo essere esteso.

Ad ogni modo, se avete avuto la fortuna di riuscire ad acquistare una PS5 o una Xbox Series X/S, vi chiediamo di condividere con noi le vostre impressioni sul funzionamenti dei rispettivi controller con la Nvidia Shield TV.

Prima di lasciarvi però, vi vogliamo ricordare che l’ultima generazione Pro ora supporta GeForce NOW in 4K a 60fps.

