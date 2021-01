Top 5 Settimana 3 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 3 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 3 2021 parlando della nuova generazione di smartphone top di gamma Samsung che è stata finalmente presentata qualche giorno fa dopo mesi di indiscrezioni. La line-up Samsung Galaxy S21 si compone di tre modelli diversi (S21, S21+ e S21 Ultra). Tutti e tre i modelli sono già disponibili all’acquisto. Prezzi di lancio molto alti ma sono previsti degli incentivi: chi acquisterà un Galaxy S21 o un Galaxy S21+ entro il 28 gennaio riceverà in budle, gratuitamente, anche le Galaxy Buds Live e lo Smart Tag mentre chi punterà sul Galaxy S21 Ultra riceverà, oltre allo Smart Tag, anche le cuffie true wireless Galaxy Buds Pro.

Potrebbe essere passata un po’ sotto i riflettori durante la presentazione della serie Samsung Galaxy S21 ma il colosso coreano, oltre ad aver annunciato la disponibilità della S Pen per la versione S21 Ultra, ha anche preannunciato l’arrivo nel prossimo futuro di una S Pen Pro. Come la S Pen nel Note 20 Ultra, la S Pen Pro ha il supporto per Bluetooth e darà accesso alle gesture aeree.

Google ha confermato che l’acquisizione di Fitbit è stata completata, portando a termine con successo 13 mesi di indagini negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. Si dice che l’accordo sia costato a Google 2,1 miliardi di dollari e sarà una sussidiaria di Google, non una divisione di Alphabet.

Android 12 potrebbe introdurre una funzionalità che consentirà alle app inattive di entrare in uno stato di ibernazione, che consentirebbe anche di ottimizzare lo spazio di archiviazione.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 3 2021 con Sony che ha avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone Xperia 1 e Xperia 5 in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista.

Ed anche per questa settimana è tutto.