Rovio torna alle origini lanciando Angry Birds Journey su Android

Angry Birds è stato forse il primo franchise di videogiochi ad ottenere un enorme successo dallo sviluppo egli smartphone, con Rovio che ha poi capitalizzato il tutto espandendo il tutto anche nell’ambito cinematografico. A distanza di anni dal lancio dell’ultimo titolo con il gameplay che tutti abbiamo imparato a conoscere, Rovio ha finalmente riportato in auge il brand pubblicando su Android e iOS il nuovo Angry Birds Journey.

Qui sopra potete gustarvi il trailer di Angry Birds Journey che mostra brevemente il gioco in azione. Come puoi vedere, Angry Birds è tornato alle sue radici con il ritorno della meccanica della fionda. Proprio come nel gioco originale, si trascorrerà il tempo tranquillamente a lanciare uccelli in volo su torri composte da blocchi e maiali.

Poiché si tratta di un gioco di puzzle, risolvere ogni fase diventa sempre più impegnativa man mano che si avanza e poiché ogni uccello ha le proprie abilità uniche, bisognerà scegliere con cura quale uccello utilizzare per ogni determinato livello.

Purtroppo per il momento questo gioco lo possiamo guardare solo nei video visto che è arrivato come Early Access solo in alcuni mercati, fra cui Stati Uniti, Finlandia, Svezia, Danimarca, Canada e Polonia. Purtroppo non si sa quando Rovio amplierà l’accesso al resto del mondo.

Tuttavia, poiché questa versione è stata lanciata senza nemmeno un annuncio ufficiale, crediamo che probabilmente la versione mondiale arriverà quanto prima.

Dai mercati in cui è già disponibile abbiamo la conferma che Angry Birds Journey è un gioco free-to-play, il che significa che il gioco è pieno di acquisti in-app e sì, con grande dispiacere di tutti, arrivano fino a $ 99,99 per articolo. Questi acquisti sono principalmente per pacchetti di valuta di gioco, sebbene ci siano anche alcuni pacchetti iniziali che offrono valuta, resistenza e diversi altri oggetti.

VIA