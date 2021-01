Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra ufficiali: specifiche e prezzi ITA

Attesa come ogni anno, la nuova generazione di smartphone top di gamma Samsung è stata finalmente presentata. Chiamata Samsung Galaxy S21, si compone di tre modelli diversi (S21, S21+ e S21 Ultra) aventi una parte della scheda tecnica in comune ma alcune differenze sostanziali in alcuni punti.

Samsung Galaxy S21

​ Dimensioni e peso: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm / 172g ​

151,7 x 71,2 x 7,9 mm / 172g Display: Dynamic AMOLED 2X 6,2″ FHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 48-120Hz, Gorilla Glass Victus

Dynamic AMOLED 2X 6,2″ FHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 48-120Hz, Gorilla Glass Victus System-on-Chip: Exynos 2100 octa-core (5nm)

Exynos 2100 octa-core (5nm) Memoria: 128GB o 256GB di memoria interna 8GB di RAM LPDDR5

​​ Batteria: 4.000mAh con ricarica a 25W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

4.000mAh con ricarica a 25W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Connettività: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata

5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata Sensore delle impronte digitali: ultrasonico, integrato nel display (il nuovo 3D Sonic Sensor di Qualcomm)

ultrasonico, integrato nel display (il nuovo 3D Sonic Sensor di Qualcomm) Audio: speaker stereo AKG, Dolby Atmos

speaker stereo AKG, Dolby Atmos Fotocamera anteriore: 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

Fotocamere posteriori: 12MP – FOV 79°, F/1,8 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 64MP tele – FOV 76°, f/2,0

Colorazioni: Phantom White, Phantom Grey, Phantom Pink, Phantom Violet

Stranamente il Galaxy S21 è l’unico del trio ad essere dotato di una scocca posteriore in policarbonato (plastica), nonostante venga presentato come un top gamma.

Samsung Galaxy S21+

Dimensioni e peso: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm / 200g ​

161,5 x 75,6 x 7,8 mm / 200g Display: Dynamic AMOLED 2X 6,7″ FHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 48-120Hz, Gorilla Glass Victus (anche retro)

Dynamic AMOLED 2X 6,7″ FHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 48-120Hz, Gorilla Glass Victus (anche retro) System-on-Chip: Exynos 2100 octa-core (5nm)

Exynos 2100 octa-core (5nm) Memoria: 128GB o 256GB di memoria interna 8GB di RAM LPDDR5

​​ Batteria: 4.800mAh con ricarica a 25W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

4.800mAh con ricarica a 25W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Connettività: 5G SA/NSA Sub6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata

5G SA/NSA Sub6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata Sensore delle impronte digitali: ultrasonico, integrato nel display (1,7x volte più grande)

ultrasonico, integrato nel display (1,7x volte più grande) Audio: speaker stereo AKG, Dolby Atmos

speaker stereo AKG, Dolby Atmos Fotocamera anteriore: 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

Fotocamere posteriori: 12MP – FOV 79°, F/1,8 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 64MP tele – FOV 76°, f/2,0

Colorazioni: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

Al di là della batteria più capiente e del display più ampio, non ci sono altre differenze tecniche con il Galaxy S21 standard. La scocca posteriore in questo caso è realizzata in alluminio.

Samsung Galaxy S21 Ultra

​ Dimensioni e peso: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm / 227g

165,1 x 75,6 x 8,9 mm / 227g ​Display: Dynamic AMOLED 2X 6,8″ WQHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 11-120Hz, Gorilla Glass Victus (anche retro)

Dynamic AMOLED 2X 6,8″ WQHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 11-120Hz, Gorilla Glass Victus (anche retro) System-on-Chip: Exynos 2100 octa-core (5nm)

Exynos 2100 octa-core (5nm) Memoria: 128GB, 256GB o 512GB di memoria interna 12 o 16 GB di RAM LPDDR5

​​ Batteria: 5.000mAh con ricarica fino a 45W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

5.000mAh con ricarica fino a 45W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Connettività: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata, S Pen

5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata, S Pen Sensore delle impronte digitali: ultrasonico, integrato nel display (1,7x volte più grande)

ultrasonico, integrato nel display (1,7x volte più grande) Audio: speaker stereo AKG Dolby Atmos

speaker stereo AKG Dolby Atmos Fotocamera anteriore: 40MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

Fotocamere posteriori: 10MP tele – f/4,9 10MP tele – f/2,4 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, f/2,2 108MP principale – FOV 76°, f/1,8 Laser AF ToF



In questo caso ci troviamo di fronte al meglio del meglio: display con risoluzione WQH, fotocamere posteriori penta con due teleobiettivi, maggiore memoria RAM e supporto alla S Pen (venduta separatamente). Purtroppo, in tutti e tre i modelli è stato rimosso anche lo slot per la microSD, cosa presente nella generazione precedente.

Prezzi e disponibilità

Tutti e tre i modelli sono disponibili all’acquisto sin da oggi con il seguente listino prezzi:

Galaxy S21 – 8/128GB a 879€

– 8/128GB a Galaxy S21 – 8/256GB a 929€

8/256GB a Galaxy S21+ – 8/128GB a 1079€

– 8/128GB a Galaxy S21+ – 8/256GB a 1129€

8/256GB a Galaxy S21 Ultra – 12/128GB a 1279€

– 12/128GB a Galaxy S21 Ultra – 12/256GB a 1329€

– 12/256GB a Galaxy S21 Ultra – 16/512GB a 1459€

Chi acquisterà un Galaxy S21 o un Galaxy S21+ entro il 28 gennaio riceverà in budle, gratuitamente, anche le Galaxy Buds Live e lo Smart Tag mentre chi punterà sul Galaxy S21 Ultra riceverà, oltre allo Smart Tag, anche le nuovissime cuffie true wireless Galaxy Buds Pro.