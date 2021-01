Google Stadia e Nvida GeForce NOW in arrivo sulle LG TV a fine 2021

Al CES 2021 è avvenuta la presentazione della lineup di smart TV LG che arriveranno sul mercato nel corso dell’anno. Oltre alle novità hardware e a un sistema operativo webOS 6 totalmente rinnovato rispetto a prima, abbiamo appreso che tali modelli LG saranno anche i primi ad integrare nativamente le app di Google Stadia e Nvidia GeForce NOW.

Il supporto di Google Stadia arriverà per primo nella seconda metà del 2021. Con questo, gli utenti saranno in grado di riprodurre in streaming i giochi Stadia acquistati (o ricevuti gratis dall’abbonamento Pro) senza richiedere dispositivi aggiuntivi (tranne un controller). Il servizio sarà disponibile solo nelle regioni in cui le TV LG arriveranno e dove Google Stadia è attualmente disponibile (per cui Italia compresa) e avrà gli stessi piani di cui dispone attualmente.

Il supporto a GeForce NOW invece arriverà più avanti nel corso dell’anno. Come avviene con Stadia, gli utenti potranno acquistare i giochi sul servizio (sfruttando la collaborazione con i vari store) e poi riprodurli in streaming sul proprio televisore. Inoltre, GeForce NOW consente anche agli utenti di giocare a giochi che hanno già acquistato su altre piattaforme.

Questo servizio sarà anche disponibile solo nelle regioni in cui è attualmente disponibile (anche in questo caso, in Italia è già presente). Entrambi i servizi saranno disponibili come app scaricabile da LG Content Store sulla piattaforma smart TV webOS 6 aggiornata nelle regioni in cui sono disponibili.

Considerando che l’unica apparente richiesta è webOS 6, presumiamo che non solo le TV annunciate al CES 2021 ma anche quelle che verranno aggiornate al nuovo sistema operativo (non abbiamo ancora una lista di queste) potranno trarre beneficio delle app di Google Stadia e Nvidia GeForce NOW.

