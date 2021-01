Android 11 (LineageOS 18.1 Unoffical) arriva su OnePlus One e Nexus 5

Sfruttando l’essere open source del progetto AOSP prima e LineageOS poi, una serie di sviluppatori indipendenti hanno compilato delle Custom ROM basate su LineageOS 18.1 (il cui progetto è basato a sua volta su Android 11) per OnePlus One, Nexus 5, Sony Xperia SP e Xperia T/TX/V.

Queste ROM Android 11 chiaramente non sono per i deboli di cuore in quanto sono ancora in fase di beta test dai loro sviluppatori. La build per OnePlus One, ad esempio, aveva originariamente un problema con il PIN della schermata di blocco, mentre le build per Google Nexus 5, Sony Xperia SP e Sony Xperia T/ TX/V hanno SELinux impostato su permissive, che è un problema quando si tratta di sicurezza.

Inoltre, il supporto dei fornitori per questi dispositivi è terminato anni fa, quindi non si sa quali bug relativi ai chipset e gli exploit di sicurezza sono ancora sfruttabili su questi dispositivi.

Installazione di LineageOS 18.1 (Android 11) tramite TWRP

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di LineageOS 18.1 la trovate qui di seguito:

Vi ricordiamo che, sul ramo ufficiale, il Nexus 7 2013 ha ricevuto LineageOS 17.1 basata su Android 10.