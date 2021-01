LineageOS 17.1 ufficiale per OnePlus Nord, Nexys 7 2013 e altri | Download e guida

Gli sviluppatori di LineageOS fanno un grandissimo lavoro nel tenere aggiornati vecchi smartphone e tablet che non ricevono più aggiornamenti ufficiali. Ed è per questo che siamo molto entusiasti di vedere che LineageOS 17.1, basata su Android 10, è stata rilasciata per il Nexus 7 2013, probabilmente il tablet Android più amato di sempre.

Oltre al Nexus 7 2013, il team di LineageOS ha esteso il supporto della versione 17.1 anche per OnePlus Nord, Moto Z3 Play e Asus Zenfone 5Z.

OnePlus Nord (avicii)

Moto Z3 Play (beckham)

Google Nexus 7 2013 (Wi-Fi, Ripartizionato) (flox)

Asus Zenfone 5Z (ZS620KL) (Z01R)

Facciamo notare che le build per il Nexus 7 2013 si riferiscono a quelli che sono stati ripartizionati (da qui il nome in codice “flox” invece del solito “flo”). Per poter effettuare l’installazione di questa LineageOS 17.1 su Nexus 7 2013 “flox”, invece della canonica procedura che vi stiamo per mostrare dovete seguire le istruzioni che sono disponibili sul Wiki di LineageOS.

Come installare LineageOS 17.1

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di LineageOS 18.0 la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip e le Google Apps in formato .zip (opzionali)

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare

Chiaramente vi ricordiamo che l’installazione di una Custom ROM va ad invalidare la garanzia legale del produttore, per cui state attenti e procedete solo se sapete esattamente quello che state facendo.