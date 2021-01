Samsung Health ci vuole competitivi con le nuove “Sfide di Gruppo”

Dopo aver perso alcune funzioni e per motivare maggiormente gli utilizzatori di Samsung Health, gli sviluppatori del colosso sud coreano hanno deciso di aggiungere una sezione all’interno dell’app dedicata alle sfide con amici e parenti. La speranza è che, facendo scattare la scintilla della competitività, le persone non solo utilizzano maggiormente il servizio (cosa buona per Samsung) ma effettuano più attività fisiche (cosa buona per la loro salute).

In precedenza, le “competizioni” 1 contro 1 come questa erano possibili, ma ora Samsung le sta espandendo a gruppi di 10 persone nel tentativo di rendere il tutto più interessante. Gli utenti Galaxy potranno creare una sfida nella sezione “Insieme” dell’app per vedere chi è in grado di compiere il maggior numero di passi in un determinato periodo di tempo o chi può essere il primo a raggiungere un obiettivo di passi.

Dopo aver creato una sfida, si possono invitare fino a 9 altri partecipanti, anche se attualmente non utilizzano l’app Samsung Health (è questo che gli sviluppatori sperano aumentare l’uso del servizio).

Come detto in precedenza, portare una competizione amichevole nelle app per il fitness può essere un buon modo per motivare le persone a fare più esercizio. Samsung afferma che i partecipanti alle sfide fanno in media il 22% di passi in più rispetto alle persone che lo usano da soli.

Ad ogni modo, la nuova funzione delle “Sfide di Gruppo” sarà disponibile ufficialmente a partire dal 12 gennaio e necessiterà di un’aggiornamento dell’app dal Play Store o dal Galaxy App Store.

In alternativa, potrete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

Samsung Health | Download file APK

