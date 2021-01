SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated in arrivo su Android

Rimaniamo in tema gaming e, dopo avervi annunciato la disponibilità dei giochi gratuiti di gennaio 2021 offerti come parte dell’abbonamento a Google Stadia Pro, volgiamo la nostra attenzione ai giochi sviluppati ad hoc per Android e, nello specifico, al nuovo SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated in rampa di lancio sul Play Store.

Non si tratta di una vera e propria novità, visto che il gioco è un remake del titolo lanciato nel 2003 per altre piattaforme. Fra l’altro, la versione “rehydrated” è già disponibile anche per PC e le varie console di gioco.

Questo classico è tornato in tutta la sua fantastica spongiosità! Gioca come SpongeBob, Patrick e Sandy e dimostra al malvagio Plankton che il crimine paga ancora meno di Mr. Krab. Vuoi salvare Bikini Bottom da robot fuori controllo? Certo che sì! Vuoi fare bungee jumping in mutande? Non vedi l’ora! Vuoi giocare con altri nella nuova modalità multiplayer? Che la sfida abbia inizio!

Fra le principali caratteristiche del gioco troviamo:

Gioca come SpongeBob, Patrick e Sandy e usa le loro abilità uniche

Sventa il piano malvagio di Plankton per dominare Bikini Botton con i suoi strani robot

Incontra i personaggi della fantastica serie

Remake fedele di uno dei migliori giochi di SpongeBob mai realizzati

Grafica straordinaria, risoluzione all’avanguardia e gameplay perfetto

Contenuti esclusi dal gioco originale, come la battaglia contro il boss Robo Squiddi e tanto altro

Supporto completo del controller

Supporto per servizi di gioco Google Play

Nel caso foste interessati alla pre-registrazione per SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated sul Play Store, vi basterà cliccare sul seguente link:

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated | Pre-registrazione

VIA