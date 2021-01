Google Stadia Pro: disponibili i giochi gratis di gennaio 2021

Come parte dell’abbonamento a Google Stadia Pro, il colosso americano è solito regalare una serie di giochi ogni mese da poter usare senza acquistarli dallo store. Per iniziare bene l’anno, nel caso di gennaio 2021 i giochi offerti gratuitamente sono di assoluto livello. Stiamo parlando di:

F1 2020 – Titolo legato all’ultimo mondiale di Formula 1

Hotline Miami – Uno sparatutto top-down veloce e viscerale che premia i veloci e punisce gli esitanti

Figment – Un viaggio musicale attraverso la mente

Ary and the Secret of Seasons – Un colorato gioco di ruolo d’azione che incoraggia a esplorare un mondo misterioso

La punta di diamante di questa nuova selezione di giochi gratuiti per gli abbonati a Google Stadia Pro è senza dubbio F1 2020. Ultimo capitolo della famosa serie di simulazione automobilistica dedicata al mondiale di Formula 1, sullo store di Google Stadia è disponibile a 29,99 euro, per cui si tratta senza dubbio di un’ottima aggiunta al portfolio di titoli gratuiti.

Come per ogni altro titolo di corse automobilistiche, F1 2020 spinge al limite le possibilità di Google Stadia in termini di latenza: a differenza di titoli RPG che risultano essere giocabili anche con una latenza superiore ai 45 – 50 millisecondi fra schermo e server, per poter affrontare le curve in maniera ottimale è necessario avere una latenza quanto più bassa possibile con F1 2020.

Ad ogni modo, Google Stadia ha avuto un lancio lento, dal punto di vista dei giochi, ma recentemente l’azienda si è impegnata ad aggiungere fino a 400 titoli entro il 2022 o il 2023.

Per cercare poi di permettere una prova del servizio a quante più persone possibile, da qualche giorno su Google Stadia è disponibile un’innovativa prova gratuita che permette, senza nemmeno inserire i dati della carta di debito/credito, di usufruire di tutta la piattaforma senza limitazioni ma per soli 30 minuti.