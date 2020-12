Netflix arriva anche a bordo degli Amazon Echo Show

Dopo aver fatto il suo debutto sugli smart display targati Google Assistant ed essere approdata su praticamente tutte le piattaforme di Smart TV, il servizio di Netflix completa la sua presenza nel mondo della smart home arrivando anche a bordo degli Amazon Echo Show con Alexa.

L’integrazione di Netflix sugli Amazon Echo Show segue da vicino quella dell’anno scorso relativa a Prime Video: oltre alla visualizzazione in se, gli utenti possono usare Alexa come un vero e proprio telecomando chiedendo di una serie TV o di un film in particolare oppure ancora mettendo in pausa il video ecc. Volendo fare un esempio, è possibile chiedere “Alexa, fammi vedere il terzo episodio della seconda stagione di ‘Stranger Things’ su Amazon Echo Show 8“.

Trattandosi poi di una piattaforma comune, Netflix è disponibile non solo sulla versione da 10 pollici ma anche su Echo 8, Echo 5 e, anche se non proprio ideale per la visione di contenuti video, Echo Spot.

Inoltre, Amazon ha anche introdotto nuove funzionalità video per migliorare l’esperienza dell’utente. C’è una nuova home page video che fornisce consigli personalizzati su cosa guardare dopo. Dicendo “Alexa, apri video home” si possono vedere tutti i video consigliati, incluse serie TV e film. Le nuove pagine dei dettagli dei video offrono anche informazioni sulla serie o sul film selezionati a colpo d’occhio.

Grazie all’implementazione di Netflix, gli smart display della famiglia Amazon Echo Show aumentano ulteriormente la loro completezza, permettendo agli utenti di usufruire di un grandissimo numero di servizi di streaming oltre che servizi legati alla smart home. La sfida con Google e i suoi smart display dunque si sta facendo sempre più accesa (cosa che inevitabilmente va a favorire il consumatore finale).

