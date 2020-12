Svelati i giochi gratis di Google Stadia Pro a gennaio 2021

Per iniziare l’anno nel migliore dei modi dal punto di vista videludico, a gennaio 2021 Google Stadia si prepara ad aggiungere al catalogo dei propri giochi gratuiti (disponibili solo per gli abbonati Pro) una serie di titoli di primo piano davvero interessanti. Il colosso di Mountain View infatti ha annunciato quali saranno i giochi che potranno essere riscattati senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati a Google Stadia Pro.

Prima di giungere ai giochi gratuiti di gennaio 2021, vi facciamo notare che a dicembre sono disponibili una serie di sconti su un sacco di titoli di combattimento popolari come Assassin’s Creed, Borderlands e HITMAN, così come sconti su altri giochi come NBA 2K21, PGA TOUR 2K21 e persino STAR WARS Jedi: Fallen Order. Ma l’affare migliore di tutti potrebbe essere su Crayta: Premium Edition, perché è gratuito per tutti fino al 5 gennaio. Inoltre, i tre nuovi titoli annunciati la scorsa settimana sono ora disponibili per l’acquisto nel negozio: Lara Croft and the Guardian of Light, Enter the Gungeon e Reigns.

Detto ciò, sono 4 i giochi annunciati in forma gratuita per tutti gli abbonati a Google Stadia Pro che, ricordiamo, adesso può essere provato da tutti senza alcun costo e senza aggiungere alcuna carta al proprio account per 30 minuti.

F1 2020 – Titolo legato all’ultimo mondiale di Formula 1

Hotline Miami – Uno sparatutto top-down veloce e viscerale che premia i veloci e punisce gli esitanti.

Figment – Un viaggio musicale attraverso la mente.

Ary and the Secret of Seasons – Un colorato gioco di ruolo d’azione che incoraggia a esplorare un mondo misterioso.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che il buono sconto di 10 euro sull’acquisto di un gioco su Google Stadia scadrà il 31 dicembre.

