Come scaricare Fortnite su Android

Nonostante inizialmente Fortnite era disponibile sul Google Play Store rendendo estremamente facile il download e l’installazione sugli smartphone e i tablet Android, a causa di una serie di battaglie legali fra Epic Games (la software house che si occupa dello sviluppo) e Google, Fortnite è stato rimosso dallo store. In questa guida dunque vi mostreremo come scaricare il file APK di Fortnite sul vostro smartphone o tablet Android e godervi il gioco più popolare del momento.

Installazione dell’Epic Games Store

Il primo passo per poter installare Fortnite sugli smartphone Android è quello di scaricare ‘Epic Games Store, ovvero un negozio delle applicazioni alternativo al Google Play Store (un po’ quanto avviene già con Amazon App Store e Samsung Galaxy Apps). Per poter scaricare lo store, vi basterà cliccare sul seguente link:

Epic Games Store | Download

Trattandosi del download di un file APK al di fuori del Play Store, dovete abilitare i permessi per la sua installazione dalle impostazioni del browser che state utilizzando (tap prolungato sull’icona, tap su “Informazioni app” e poi, in basso, abilitare i permessi). Facciamo presente che questa è una procedura che potrebbe mettere in pericolo il vostro smartphone, per cui vi consigliamo di disabilitare i permessi subito dopo aver installato l’Epic Games Store.

Come scaricare Fortnite dall’Epic Games Store

Una vola scaricato l’Epic Games Store, vi basterà effettuare l’accesso con il vostro account Epic (o con una delle altre opzioni offerte dall’azienda), selezionare Fortnite e iniziare il download del gioco. Anche in questo caso, dovete abilitare i permessi per la sua installazione dalle “impostazioni app” dell’Epic Games Store (la stessa procedura mostrata prima). In questa occasione la sicurezza è superiore, per cui potete anche lasciarli abilitati i permessi.

Coe potete vedere, non si tratta di una una procedura molto complicata anche se, se non ci fossero le restrizioni contestate da Epic sul Play Store, il tutto sarebbe ancora più semplice.