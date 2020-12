Xiaomi Mi Watch Lite disponibile su Amazon a 59,99 euro

Nonostante non vi sia stato un annuncio in pompa magna, nelle scorse settimane in Europa è diventato ufficiale il nuovo Xiaomi Mi Watch Lite, il quale ora ha debuttato su Amazon dove può essere acquistato a soli 59,99 euro.

Nonostante il suffisso Lite, il nuovo smartwatch è pensato per essere utilizzato da un utente sportivo che ama tenere traccia delle proprie attività fisiche. Fra le caratteristiche che contraddistinguono lo Xiaomi Mi Watch Lite dagli altri modelli in questa fascia di prezzo infatti troviamo un chip GPS a doppia frequenza che assicura una precisione più elevata.

Monitora 11 diversi tipi di sport GPS autonomo integrato, resistente all’acqua fino a 50 metri e riconoscimento dei movimenti di nuoto. Monitoraggio professionale della salute, monitoraggio completo delle tue condizioni fisiche. Sincronizzazione dei dati con l’app Xiaomi Wear. Regolazione automatica della luminosità dello schermo. Notifiche dei messaggi con Emoji e molto altro ancora.

Mi Watch Lite (REDMIWT02) Display 1.4-pollici con vetro 2.5D, risoluzione di 320 x 320 e 323 PPI Watch Faces Più di 120 watch faces Modalità sportive 11 modalità di sport

(Corsa all’aperto, Tapis Roulant, Ciclismo all’aperto, Freestyle, Ciclismo indoor, Camminata, Nuoto in mare aperto, Nuoto in piscina, Trekking, Trail run, Cricket) Cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno Si GPS Si (GPS+GLONASS) NFC No Assistente digitale No Microfono No Resistenza all’acqua 5 ATM Bluetooth Bluetooth 5.0 BLE Sensori Cardiofrequenzimetro,

sensore geomagnetico (bussola digitale)

sensori di movimento a 6 assi (accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi), sensore di luce ambientale e barometro Batteria e autonomia 230mAh



Fino a 9 giorni Prezzo $59.99 Colori Orologio: Ivory, Black, Navy Blue



Cinturino: Ivory, Black, Navy Blue, Pink, and Olive

Nel caso foste interessati all’acquisto di Xiaomi Mi Watch Lite (venduto e spedito da Amazon) con disponibilità immediata, vi basterà cliccare sul link sottostante: