Svelati i presunti prezzi dei Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Non è più un segreto da diverse settimane che Samsung si appresta a presentare, in anticipo rispetto la tabella di marcia tenuta negli ultimi anni, i nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra (non ci sarà una versione mini). L’annuncio dovrebbe avvenire il 14 gennaio (2 giorni dopo quello del chip Exynos 2100) ma già ora sappiamo praticamente tutto sul loro conto. Anche l’ultimo dettaglio che ci mancava, il prezzo di vendita, potrebbe essere stato svelato.

Il leaker di queste informazioni afferma di rivelare i prezzi di lancio del Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra nei mercati europei. Sebbene i prezzi cambino in diverse regioni a seconda di una varietà di fattori (in Italia sono tipicamente più elevati), questi dettagli ci danno un’idea di quanto costeranno i nuovi modelli e di come potrebbero essere confrontati con i loro predecessori.

Nello specifico, i prezzi di listino dovrebbero essere i seguenti:

Samsung Galaxy S21 — €849

Galaxy S21+ — €1.049 (€1.099 per la versione 256GB)

(€1.099 per la versione 256GB) Galaxy S21 Ultra — €1.399

L’attuale generazione di Galaxy S20 5G è iniziata a 999 €, il che significa che questa volta potremmo vedere un calo significativo dei prezzi per il modello base. L’S21 Ultra, d’altra parte, sembra che potrebbe avere un prezzo un po’ più alto dell’S20 Ultra, poiché quel telefono ha debuttato a € 1.349.

L’anno scorso, Samsung ha registrato vendite deludenti della sua serie S20 a causa di diversi fattori, incluso l’impatto della pandemia di COVID-19. Ha senso per la società abbassare il prezzo di entrata per l’S21 standard nel tentativo di aumentare le vendite, ma resta da vedere come Samsung potrebbe giustificare l’aumento dei prezzi per l’S21 Ultra top di gamma.

