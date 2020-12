L’app Samsung Messaggi incomincia a supportare Google RCS Chat

Dopo aver fallito nel tentativo di realizzare un servizio di messaggistica istantaneo in grado di competere con WhatsApp, Facebook Messenger, Viber e tanti altri, Google ha voluto sviluppare (in collaborazione con Samsung ed altre aziende) qualcosa di più generico mettendo un grosso quantitativo di risorse nei messaggi RCS (gli SMS del XXI secolo).

Collaborando inizialmente con i vari operatori telefonici e decidendo poi di fare tutto da se, Google ha lanciato sui propri smartphone Pixel la così detta Google RCS Chat. Adesso, Google ha messo a segno il più grande successo di questo progetto rendendo disponibile la Google RCS Chat attraverso l’app Samsung Messaggi degli smartphone Galaxy.

Come notato su Reddit, all’apertura di Samsung Messaggi viene visualizzato un nuovo messaggio che fa sapere agli utenti di poter abilitare le funzionalità di chat fornite dal back-end RCS di Google per ottenere conversazioni più veloci, più ricche e di qualità superiore utilizzando Wi-Fi o dati mobili.

Una volta abilitato, gli utenti saranno in grado di inviare reazioni, file video di grandi dimensioni e altro ancora, il tutto visualizzato in fantasiose bolle blu invece del tradizionale verde.

Fino ad ora, Samsung Messaggi ha supportato lo standard RCS solo tramite implementazioni degli operatori: gli utenti sui dispositivi Galaxy dovevano installare l’app Google Messaggi per sfruttare gli RCS e comunicare con utenti di altri operatori.

Questa è una vittoria per entrambe le società, poiché Google è in grado di ampliare il supporto per RCS a più utenti Android mentre gli utenti Samsung non dovranno abbandonare la propria app di messaggistica per ottenere l’accesso al nuovo sistema di messaggistica.

Samsung collabora con Google per aggiungere il supporto alla messaggistica RCS dal 2018, quindi questa implementazione ha richiesto molto tempo e non è nemmeno finita del tutto, visto che il rollout non sembra interessare per ora tutti gli utenti.

VIA