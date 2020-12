Perché non ci sarà un Samsung Galaxy S21 mini

Il lancio di iPhone 12 mini secondo molti avrebbe dovuto scatenare una corsa agli “smartphone compatti” da parte dei produttori Android ma sembra che ciò sia errato. Al di là di Xiaomi che potrebbe lanciare una versione mini del suo Mi 11, nessun altro produttore sembra essere interessato alla questione, nemmeno Samsung (per un eventuale Samsung Galaxy S21 mini). Ma perché?

Non abbiamo una risposta definitiva a questa domanda ma c’è più di una possibilità che ci viene in mente.

Con il Galaxy S21 dietro l’angolo, sappiamo già quasi tutto sui prossimi smartphone di punta di Samsung. Non è sorprendente tuttavia il fatto che Samsung quasi sicuramente si atterrà alla sua lineup normale, composta da dispositivi Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Il Samsung Galaxy S21 mini non si trova da nessuna parte.

Una delle ragioni potrebbe risiedere nelle mediocri prestazioni di vendita del Galaxy S10e, ultimo tentativo (anche se un po’ velato) dell’azienda di lanciare uno smartphone compatto.

Il suo prezzo accessibile e le specifiche migliori dovrebbero averlo reso una star, un best-seller. Eppure ha venduto il minor numero di unità dell’intero gruppo (con Galaxy S10+ in cima alle vendite). Chiaramente non è stato un esperimento di successo e, sebbene non osiamo definirlo un fallimento, l’omissione di un modello Galaxy S20e quest’anno parla da sola.

C’è da dire poi che nemmeno iPhone 12 mini sta facendo molto bene sul mercato. Secondo Flurry Analytics, il 12 mini è stato l’iPhone meno popolare durante la sua settimana di lancio e l’iPhone meno popolare della settimana di lancio negli ultimi tre anni (dati riferiti agli Stati Uniti).

Infine dobbiamo inserire anche gli smartphone flessibili nella questione. Con Samsung che sta puntando sempre più su smartphone che si trasformano in tablet più grandi, l’arrivo di un Samsung Galaxy S21 mini (o di qualsiasi altro modello compatto) potrebbe sembrare una retro marcia. Questa lineup sta persino scalzando la serie Galaxy Note.

