Come preservare la vita della batteria del vostro smartphone con Witty Power

Witty Power è una soluzione tanto semplice quanto geniale che permette di prolungare la vita delle batterie sugli smartphone Android e sugli iPhone (e di ridurre gli sprechi di energia elettrica).

Forse non tutti sanno infatti che una ricarica prolungata durante tutta la notte, impatta negativamente sulla vita della batteria, diminuendone i cicli di ricarica nel lungo periodo. Infatti, la batteria rimane alla tensione di fine carica di 4.35V anche dopo aver raggiunto il 100%.

Seppur sia possibile rimediare a ciò semplicemente staccando la spina non appena si è arrivati alla ricarica completa, è un processo tedioso che richiede attenzione continua. Ed è qui che Witty Power entra in azione.

Witty Power è la soluzione universale

Frutto di un genio tutto italiano (l’azienda e il prodotto sono totalmente Made in Italy), questo dispositivo consente di staccare in automatico l’alimentazione non appena rileva che la batteria da ricaricare è alla sua massima capacità.

Stando ai forniti dall’azienda, Witty raddoppia la vita utile delle batteria dei tuoi device da 1,9 a fino 4 anni. Ciò ha il doppio beneficio di prolungare l’utilità di una batteria e contribuire (in maniera diretta) a ridurre i rifiuti elettronici.

È pratica comune infatti, soprattutto con gli smartphone che non permettono di sostituire facilmente la batteria, rimpiazzare del tutto il dispositivo con uno nuovo, creando un rifiuto elettronico nonostante il tutto funzioni ancora.

E trattandosi di un dispositivo agnostico che è realizzato su standard ampiamente diffusi, Witty è compatibile con qualsiasi dispositivo portatile ricaricabile via USB di tipo A fino 5V e 4A come tablet, smartwatch, headphone, Bluetooth speakers o smartphone.

Come funziona Witty Power

Witty Power ha delle dimensioni davvero piccole (50 x 25 x 30 mm) e deve semplicemente essere collegato fra l’alimentatore da presa e il cavi di ricarica: alla pressione dell’unico pulsante presente, Witty inizierà a prendersi cura della ricarica. In questo modo, non necessita di alcuna batteria o alimentazione esterna per funzionare.

A garantire il prolungamento della vita della batteria degli smartphone è la tecnologia ASO (Automatic Shut Off) brevettata dalla Witty Slrs in seguito ad uno studio biennale all’interno dei laboratori dell’Università “La Sapienza” di Roma. Essa permette di “leggere” quando la batteria da ricaricare è alla sua massima capacità e quindi interrompere l’afflusso di corrente elettrica (da qui l’eliminazione delle spreco di energia).

L’azienda indica che se il 10% della popolazione mondiale usasse Witty, si avrebbe un risparmio annuale di:

144 Mln di batterie

di batterie 863 t di litio

di litio 796.875.000 litri di acqua

di acqua 600.000.000 Kg di CO2

Witty Power è in promozione