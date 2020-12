Amazfit GTS 2 mini lanciato ufficialmente in Italia

Forte del successo ottenuto con Amazfit GTS 2 e GTR 2, Huami ha annunciato anche una versione meno potente e più economica del primo. In particolare, Amazfit GTS 2 mini è stato annunciato anche per l’Italia con disponibilità data per fine dicembre.

L’estetica e la sensazione al tatto del nuovo Amazfit GTS 2 mini non dovrebbe differire molto da quella del GTS 2 standard, visto che le forme e i materiali di costruzione sono gli stessi.

L’Amazfit GTS 2 mini monta un display AMOLED da 1,55 pollici a 301 ppi con funzione Always-on-Display e un vetro 2.5D curvo e senza bordi. Il corpo sottile del GTS 2 mini da 8,95 mm è realizzato in lega di alluminio leggero ma resistente, per un peso di soli 19,5 g.

Nonostante il suffisso mini, il nuovo smartwatch è stato pensato per fornire un accurato monitoraggio delle attività fisiche, grazie anche al chip GPS integrato. In termini di tracciamento delle attività fisiche, Amazfit GTS 2 mini dispone di oltre 70 modalità sportive integrate, tra cui la corsa, il ciclismo, il nuoto e i più popolari sport indoor e outdoor. Il tutto può essere visualizzato, in maniera chiara, grazie a un report dei dati sportivi generato nell’app Zepp.

È attivo anche il monitoraggio del sonno, cosa che trae enorme beneficio dall’autonomia molto ampia dello smartwatch. In particolare, stando ai dati forniti da Huami, una durata della batteria di 14 giorni è garantita per l’uso tipico mentre un uso serrato del dispositivo garantisce 7 giorni di autonomia. Di contro, con la modalità di risparmio energetico il GTS 2 mini ha un’autonomia fino a 21 giorni.

Il GTS 2 mini offre anche il monitoraggio del ciclo femminile per seguire la durata dei cicli mestruali, identificare i giorni fertili e dare alle donne una visione generale del loro stato di salute.

Display 1.55” AMOLED 354*306 Dimensioni 40.5×35.8×8.95 mm Peso 19.5g senza il cinturino Colori Flamingo Pink, Sage Green and Midnight Black Connettività Bluetooth 5.0 BLE Sensori BioTracker™ PPG (SpO 2 ) Accelerometro, Giroscopio, sensore geomagnetico (bussola digitale) Sistema di tracciamento della posizione GPS + GLONASS Materiali Lega di alluminio

Nel caso foste interessati, Amazfit GTS 2 mini sarà disponibile in Italia a fine dicembre 2020 sull’e-commerce del brand e presso distributori selezionati, al prezzo consigliato al pubblico di 89,90€.