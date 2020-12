YouTube Music si arricchisce delle “anteprime video” come YouTube

Nonostante le foto e le immagini fisse siano un ottimo modo di comunicare qualcosa, un breve video sembra essere meglio per YouTube. Ed ecco allora che, dopo aver introdotto le anteprime video nell’app Android di YouTube, ha fatto la stessa cosa su YouTube Music.

L’opzione è stata in test per alcuni utenti casuali per un anno – è stata persino pubblicata su iOS prima di Android – ma ora sembra essere disponibile davvero per tutti con la versione 4.07.51 di YouTube Music.

Se è attiva ve ne accorgerete immediatamente: scorrendo le schede Home o Esplora, le miniature dei video come quelle nelle righe Video musicali consigliati e Esibizioni dal vivo mostreranno un’anteprima animata simile a una GIF.

Supponiamo che possa essere utile se si sta cercando una particolare performance o versione video e la miniatura della copertina non è abbastanza descrittiva. Ma se si preferisce usare l’app solo per la sua parte musicale (magari per ascolta la playlist “Il mio 2020 in breve“) o, se per qualsiasi altro motivo si volesse disabilitare, basta recarsi nelle impostazioni dell’app e cercare Mostra miniature animate: da lì si può disattivare del tutto o abilitarlo solo su Wi-Fi.

Download YouTube Music

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

YouTube Music | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

YouTube Music v4.07.51 | Download file APK

VIA