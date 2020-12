YouTube aggiunge il supporto HDr per i livestream

A distanza di qualche giorno dall’aver aggiunto il supporto per i video 8K su YouTube per Android TV, l’azienda ha voluto fare il bis implementando la possibilità, per tutti i canali, di trasmettere dirette streaming in HDR.

Fino a ora il supporto per i video HDR era dato solo per il caricamento di video pre-registrati ma, probabilmente a causa delle potenzialità offerte dagli smartphone di ultima generazione circa la registrazione video in HDR (iPhone 12 ad esempio), gli sviluppatori hanno pensato bene che fosse il momento giusto per integrarlo anche nei livestream.

Per chi non lo sapesse, HDR è l’acronimo di “High Dynamic Range“. Nella sua forma più semplice, crea neri più profondi che mettono in risalto meglio il resto dello spettro cromatico e aumenta la luminosità di picco dello schermo. Il tutto offrendo una gamma più completa di colori per un’immagine più naturale e vivida.

Servizi di streaming come Netflix e Disney+ lo hanno utilizzato come parte della loro offerta, mentre le emittenti lineari non sono attualmente in grado di presentare i loro programmi in questo modo (ci sarebbe la possibilità che con il DVB-T2 alcuni canali possano venir trasmessi in HLG, una versione particolare di HDR).

Ora, per la prima volta, i creatori di contenuti saranno in grado di trasmettere in streaming su YouTube in HDR, a condizione che abbiano l’attrezzatura giusta per farlo (e un encoder adatto). Non farà molta differenza per un vlogger che ha il suo studio come set ma, come possiamo vedere da queste immagini comparative pubblicata da Google, può fare un’enorme differenza soprattutto per chi usa la natura come proprio ambiente di lavoro.

