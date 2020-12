Waze si aggiorna col supporto ad Amazon Music

Gli sviluppatori di Waze (che sono gli stessi di Google Maps, visto che l’app è stata acquisita da Google qualche anno fa) hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro introducendo il supporto diretto per Amazon Music (non per i video musicali però).

Questa non è la prima “integrazione musicale” fatta da Waze: l’app ha collaborato con Spotify per integrare la musica alla navigazione già nel 2017. Altri partner si sono iscritti negli anni seguenti e ora Amazon ha finalmente ritenuto opportuno collegare la propria app Amazon Music alla piattaforma di navigazione.

Una volta scaricata la versione aggiornata di Waze sullo smartphone, il servizio musicale di Amazon viene visualizzato insieme ad altre opzioni sia nelle impostazioni che quando si seleziona un’app di streaming musicale predefinita dalla schermata principale.

Selezionando l’app verrà visualizzato un messaggio per connettere Waze e Amazon Music. Una volta accettato, la libreria Amazon Music può essere sfogliata direttamente da Waze e i brani attualmente in ascolto verranno visualizzati insieme ai controlli di riproduzione.

Considerando che Amazon Music sta guadagnando sempre più trazione nel campo dello streaming musicale, avere la possibilità per gli abbonati di ascoltare la propria libreria senza dover necessariamente abbandonare l’app Waze è sicuramente utile.

Download Waze e Amazon Music

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store. A seguire vi lasciamo anche il link per scaricare Amazon Music.

Waze | Download

Amazon Music | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

Waze | Download file APK

