Top 5 Settimana 49 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 49 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 49 2020 parlando di Sony. L’azienda asiatica ha annunciato ufficialmente quando alcuni dei dispositivi Xperia inizieranno a ricevere l’aggiornamento ad Android 11. Sony Xperia 1 II lo riceverà già a dicembre mentre i nuovi Xperia 5 II e 10 II lo seguiranno a fine gennaio. Infine, Xperia 1 e Xperia 5 riceveranno il loro nuovo software a partire da febbraio.

Samsung ha iniziato il beta test della sua ROM OneUI 3.0 basata su Android 11 alcuni mesi fa e da allora ha raggiunto più dispositivi. Ora la società ha rilasciato i dettagli su quando la versione finale della One UI 3 dovrebbe iniziare ad arrivare su molti dei suoi smartphone venduti in Europa. I primi smartphone che riceveranno l’aggiornamento appartengono alla serie Galaxy S20, con tempistiche che indicano “entro la fine del 2020″

Secondo alcune fonti, Samsung non ha attualmente in programma di sviluppare una nuova versione del Note per il 2021. Se siete preoccupati di perdere la caratteristica distintiva dei Galaxy Note, non dovete il Galaxy S21 includerà la S Pen (forse solo alcune varianti).

L’ultima versione dell’app Amazon Music Unlimited per Android ha introdotto il supporto per i video musicali. La sfida a YouTube Music è iniziata.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 49 2020 con il possibile lancio anticipato di Xiaomi Mi 11.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 50 2020.