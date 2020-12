Xiaomi Italia lancia l’ultima NO IVA WEEK del 2020

Per chiudere in bellezza l’anno e per proporre delle nuove offerte ai propri clienti (come se il Black Friday allungato e il Cyber Monday non fossero bastati), Xiaomi Italia ha lanciato la sua ultima NO IVA WEEK del 2020, proponendo sconti che vanno dal -22% (sconto IVA) al -43% (sconto IVA + sconto extra).

Gli sconti per la NO IVA WEEK sono disponibili sullo store ufficiale mi.com e solo fino al 9 dicembre. Inoltre, grazie al meccanismo che sta dietro ai Mi Point è possibile ottenere ulteriori cali di prezzo, rendendo le offerte ancora migliori (per i nuovi clienti che acquistano dall’app c’è anche un coupon base di 5 euro).

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone o di un accessorio, magari perché non siete arrivati in tempo ad approfittare delle offerte lanciate nelle settimane scorse o per qualsiasi altro motivo, qui di seguito vi proponiamo alcuni fra gli esempi più interessanti di modelli in promozione:

POCO X3 NFC 6 + 64 GB a 229,90 euro 188,44 euro | Link

| Link POCO M3 4 + 64 GB a 159,90 euro 129,90 euro | Link (solo il 7 dicembre)

| Link (solo il 7 dicembre) Mi 10T 6 + 128 GB a 499,90 euro 409,75 euro | Link

| Link Mi 10T Pro 8 + 128 GB a 599,90 euro 491,75 euro | Link

| Link Redmi Note 8 Pro 6GB+64GB a 259,90 euro 155,66 euro | Link

| Link Redmi Note 9 | 3GB+64GB a 199,90 euro 147,46 euro | Link

| Link 10000mAh Mi 18W Fast Power Bank 3 a 19,99 euro 16,33 euro | Link

| Link Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a 29,99 euro 19,66 euro | Link

Segnaliamo comunque che quella mostrata è solo una piccola lista di quelle che crediamo essere le promozioni più succulente. Per consultare la lista completa di offerte e promozioni per l’ultima NO IVA WEEK di Xiaomi Italia vi rimandiamo alla pagina dedicata attraverso questo link.