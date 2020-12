YouTube Music lancia la playlist ” Il mio 2020 in breve”

Il 2020 è stato un anno fondamentale per YouTube Music, dal momento che è diventato il solo servizio di streaming musicale portato avanti da Google (è stato Play Music a farne le spese). Ed ecco allora che, proprio come fatto da Spotify ormai da diversi anni, ha lanciato delle playlist personalizzate chiamate “Il mio 2020 in breve” con tutte le canzoni più ascoltate dai singoli utenti.

Chiaramente il numero di canzoni è direttamente proporzionato a quanto è stato utilizzato il servizio e, considerando che ha incominciato ad acquisire un bacino di utenza molto ampio solo negli ultimi mesi, per molti questa playlist sarà abbastanza scarna (la nostra è formata solo da 7 brani).

Nonostante abbia guadagnato trazione solo negli ultimi mesi, YouTube Music esiste da molto tempo (cinque anni in effetti) ma ci è voluto così tanto per avvicinarsi abbastanza da garantire la parità con il servizio precedente di Play Music, durante il quale la stragrande maggioranza degli utenti ha scelto di non migrare verso qualcosa che era, in sostanza, inferiore.

A differenza di Spotify, però, segnaliamo che YouTube Music e la sua “Il mio 2020 in breve” è semplicemente una playlist priva del tutto di statistiche di ascolto e altre informazioni che sarebbero potute tornare utili agli utenti.

Ad ogni modo, se desiderate vedere il vostro elenco delle canzoni che avete ascoltato maggiormente su YouTube Music nel 2020, vi basterà fare clic su questo link. Se effettivamente vi piacciono tali canzoni, potete fare clic su “Aggiungi alla raccolta” per archiviare la playlist e averla sempre a portata di mano nel vostro account YouTube Music.

