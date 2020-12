Questi smartwatch Samsung non saranno più supportati dal 2021

Sembra proprio che i primi smartwatch lanciati da Samsung con Tizen OS, così come alcuni modelli di smart band, non verranno più supportati a partire dal 2021. Non solo questo, essi non saranno nemmeno compatibili con i nuovi smartphone in rampa di lancio l’anno prossimo (Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 3 su tutti).

Secondo Galaxy Club, una manciata di smartwatch e fitness tracker Samsung non funzionerà con la nuova serie Galaxy S21, che ci aspettiamo venga presentata in un evento Unpacked all’inizio di gennaio. In particolare, i nuovi top di gamma non supporteranno affatto:

Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear 2

Samsung Galaxy Gear 2 Neo

Samsung Gear S

Samsung Gear Fit

Galaxy Club afferma che questi dispositivi continueranno a funzionare con i vecchi smartphone Samsung, ma se si prevede di utilizzare un Galaxy Gear con il Galaxy S21, non dovrebbe essere possibile.

Samsung ha fornito un eccellente supporto per questi dispositivi in passato, ma arriva un momento in cui l’azienda deve andare avanti e interromperne lo sviluppo software. Se avete intenzione di continuare a utilizzare un Gear Fit con il Galaxy S20, questo problema non vi riguarda davvero.

Ma potrebbe aiutare a prepararvi per il futuro perché non è da escludere che un futuro aggiornamento software degli attuali smartphone, magari per introdurre le nuove funzioni che esordiranno su Galaxy S21, elimi del tutto il supporto con tali wearable.

Ci teniamo a precisare che per il momento Samsung non ha confermato nulla di quanto scritto in questo articolo, per cui c’è ancora una flebile speranza che la fine totale del supporto non sia stata ancora decisa.

VIA