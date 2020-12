Razer Hammerhead True Wireless Pro ufficiali: auricolari TWS con ANC e THX

A distanza di 12 mesi dal lancio della prima generazione, Razer in queste ore ha ufficializzato i nuovi Hammerhead True Wireless Pro, auricolari TWS che portano con se la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la certificazione audio THX.

Razer Hammerhead True Wireless Pro

Qualità audio ai massimi livelli

La certificazione THX fa si che gli utenti abbiano la certezza che la qualità audio sia ai massimi livelli. I Razer Hammerhead Pro offrono audio “ad alta fedeltà” con un’attenzione specifica alla gamma di frequenze e alla risposta, oltre ai dettagli vocali e ai bassi profondi che non distorcono, anche a livelli di volume più alti.

Le Razer Hammerhead True Wireless Pro dispongono di driver da 10 mm, una risposta in frequenza di 20-20 kHz e nessuna distorsione di frequenza ad alti volumi. Grazie alla certificazione THX, Razer mira a offrire agli utenti la riproduzione del suono “come previsto dai creatori”.

Le cuffie sono dotate di due delle tecnologie audio brevettate di THX: la tecnologia dell’amplificatore THX AAA e la tecnologia THX Spatial Audio. Di contro però, Hammerhead True Wireless Pro non supportano codec audio come aptX, aptX HD, aptX-LL o LDAC, quindi si è limitati solo a SBC e AAC.

Funzionalità extra

Ciascun auricolare supporta la riproduzione indipendente, semplificando l’ascolto dell’audio con un auricolare acceso e l’altro spento. Tuttavia, non è possibile connetterli a più sorgenti audio Bluetooth contemporaneamente. È disponibile una Quick Attention Mode che consente agli utenti di ascoltare ciò che accade intorno a loro senza togliere gli auricolari. Questa funzione utilizza essenzialmente i microfoni ANC al contrario, sopprimendo i suoni degli speaker e lasciando passare quelli esterni.

Parlando di Bluetooth, i nuovi auricolari TWS supportano la funzione Google Fast Pair per un accoppiamento rapido. Gli auricolari, tuttavia, non supportano il set completo di funzionalità di Google Fast Pair, come la visualizzazione della durata della batteria individuale di ogni auricolare (cosa per ora limitata solo ai Pixel Buds).

Gaming Mode con 60ms di latenza

Razer è un’azienda orientata al 100% verso il gaming e non poteva certo farsi mancare una funzione specifica in questi nuovi auricolari TWS. Con la semplice pressione di un pulsante, è possibile attivare lo strumento, che riduce la latenza a 60 ms durante il gioco. Razer afferma che con la funzione abilitata, puoi aspettarti fino a 50 tempi di reazione più rapidi semplicemente perché il suono e il video sono meglio sincronizzati.

L’autonomia è un tallone d’Achille delle Razer Hammerhead True Wireless Pro

Esattamente come il modello di generazione precedente, anche questa nuova generazione ha nell’autonomia il loro punto debole. Razer promette solo 4 ore sugli auricolari stessi con 4 ricariche aggiuntive nella custodia.

Ad ogni modo, nel caso foste interessati, le Razer Hammerhead True Wireless Pro sono disponibili sin da subito su Razer.com per 209,99 euro.