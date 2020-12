Convertire PDF in Word su Mac: come procedere e quale strumento utilizzare

Convertire pdf in word modificabile su Mac è fondamentale per permettere la modifica agevole dei documenti. I file pdf, che al loro interno possono contenere testo, immagine, o altri elementi grafici, sono molto diffusi sia per l’alto livello qualitativo che li rende decisamente “eleganti”, che per la loro sicurezza, perché difficilmente modificabili. Proprio per questo motivo per tali modifiche occorrono dei software specifici. Le ragioni per cui si necessita di questo tipo di conversione sono molteplici, quindi in questo articolo vedremo insieme come convertire in word da pdf su Mac.

Converti in word da pdf: come fare

Abbiamo detto che in molte situazioni può rendersi necessaria la conversione da pdf a word su Mac. Il formato pdf ha una certa anzianità alle spalle, a l’azienda che lo ha ideato è Adobe Inc. Il software proprietario che permette la lettura di questa tipologia di file è Adobe Reader, ma tale programma non permette appunto la modifica dei file ma solamente la consultazione.

In realtà la stessa Adobe ha nel suo catalogo applicazioni apposite per questo compito, ma senza nulla togliere alla loro qualità fuori discussione, spesso presentano costi piuttosto elevati. Fortunatamente le alternative valide non mancano, e una di queste è sicuramente PDFelement, un software che tra l’altro permette di modifica pdf online gratis. Questo significa che i benefici saranno due: nessuna installazione, e totale gratuità del servizio.

Come convertire word in pdf

Trasformare in pdf da word attraverso l’editor PDF di cui abbiamo parlato è davvero molto semplice ed intuitivo. Il software tra l’altro, può funzionare sia direttamente online attraverso il browser, che su Mac potrebbe essere Safari, piuttosto che Chrome o Firefox, che in locale su Mac. Sempre attraverso questo servizio inoltre, è possibile anche cancellare testo pdf online. Ad ogni modo, in caso di installazione, sarà necessario procedere prima con il download del programma e con la sua successiva installazione.

PDFelement è davvero ricco di funzionalità, e tra le principali vogliamo ricordare:

Inserimento di testo, collegamenti ipertestuali, e immagini.

Annotazione e marcatura dei documenti PDF.

Aggiunta e organizzazione delle diverse pagine PDF.

Rimozione o modifica del testo e delle immagini dei PDF.

Dimensioni dei file lavorati illimitate.

Suddivisione di PDF di grandi dimensioni.

Conversione dei PDF in Word, Excel, immagini, HTML, ed altro ancora.

Supporto OCR per il riconoscimento ottico dei documenti scannerizzati.

Crea pdf da word con PDFelement

L’utilizzo di PDFelement è, perdonando il gioco di parole, davvero elementare. Nel caso di installazione su Mac infatti (anche OS 10.14), è sufficiente avviare il programma e importare i file di Word che si intende modificare. Per procedere è sufficiente cliccare su File-apri, o in alternativa trascinare direttamente il documento nella finestra del software. A questo punto sarà possibile effettuare qualsiasi modifica tra quelle permesse dal PDFelement.

Una volta terminate tali modifiche, sarà necessario esportare il file selezionando il file di output desiderato e cliccare su Converti. In pochi istanti, a seconda delle dimensioni del documento, il processo sarà terminato restituendo un file Word perfetto sotto ogni punto di vista. Ma PDFelement permette di fare molto altro oltre a quanto descritto fino a questo momento.

Una delle funzionalità più interessanti è sicuramente quella OCR, ovvero del riconoscimento ottico dei caratteri. Attraverso tale funzione, una volta scansionato un documento, oppure importato un file pdf non modificabile all’interno del software, sarà possibile trasformare il testo e renderlo editabile e modificabile a proprio piacimento. Ovviamente l’accuratezza del risultato dipenderà fortemente anche dalla qualità del file di origine, fermo restando che trattandosi di testo appunto modificabile, sarà possibile anche apportare le opportune correzioni.