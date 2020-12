Sony pubblica la timeline di aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone Xperia

Sony ha annunciato ufficialmente quando alcuni dei dispositivi Xperia inizieranno a ricevere l’aggiornamento ad Android 11.

Quando Android 11 è stato ufficialmente rilasciato ad agosto, ha portato molte nuove funzionalità sugli smartphone, legate sia alle prestazioni ma soprattutto alla sicurezza. Ma come al solito sul fronte Android, l’aggiornamento non è stato ancora implementato su molti modelli esistenti a causa del modo in cui i diversi OEM gestiscono il processo di aggiornamento.

Google ha cercato di mitigare questo dapprima col Project Treble e successivamente con il Project Mainline (utile a compartimentalizzare le varie parti di Android, semplificandone gli aggiornamenti) ma le cose procedono ancora un po’ troppo a rilento.

Per quanto riguarda il rilascio dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo Android sugli smartphone Sony, esso avrà inizio con Sony Xperia 1 II a dicembre e con i nuovi Xperia 5 II e 10 II che seguiranno a fine gennaio. Infine, Xperia 1 e Xperia 5 riceveranno il loro nuovo software a partire da febbraio.

Insieme al solito assortimento di funzionalità di Android 11, Sony ha confermato che l’aggiornamento porterà le registrazioni video al rallentatore in 4K HDR a 120 FPS su Xperia 1 II.

Non ci sono modelli aggiuntivi nominati da Sony, quindi sembra che questi siano tutti i telefoni Xperia che riceveranno l’ultima versione Android, almeno per ora. Se così dovesse rimanere la lista, sarebbe un po’ triste vedere che Sony lascia indietro molti suoi smartphone.

In attesa di avere maggiori informazioni su questa timeline di aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone Xperia, vi vogliamo ricordare che Sony è al lavoro su un nuovo “Xperia Compact” per il 2021, probabilmente come risposta al lancio di iPhone 12 mini da parte di Apple.

