Samsung Galaxy Buds Pro certificati dalla FCC

Samsung aveva un po’ steccato il mercato degli auricolari TWS con il lancio della prima e della seconda generazione di IconX che, seppur dotate di funzioni che non sono mai tornate su questo tipo di dispositivo (musica in locale e monitoraggio dei battiti cardiaci tramite l’orecchio), non hanno mai venduto molto bene. L’azienda però ha fatto un netto salto in avanti quando ha lanciato le prime Galaxy Buds, continuando a migliorare la qualità offerta con le versioni successive. Ebbene, sembra proprio che la nuova versione pensata per il 2021 è in procinto di essere annunciata col nome di Samsung Galaxy Buds Pro.

A svelare il nome commerciale Samsung Galaxy Buds Pro dei nuovi auricolari TWS sono stati i documenti pubblicati dalla FCC, dove gli auricolari TWS hanno ottenuto le certificazioni necessarie per la vendita e dove abbiamo scoperto che hanno il codice modello SM-R190.

C’è anche un diagramma di dove verranno visualizzate le etichette di certificazione tecnica, che ci fa dare il nostro primo sguardo al design generale della custodia di ricarica che conterrà i Buds Pro.

Piuttosto che la forma oblunga dei Galaxy Buds e Buds+, sembra che il nuovo case assomiglierà da vicino alla costruzione più simmetrica del case dei Buds Live.

Da quello che sappiamo dei prossimi auricolari Samsung, il moniker Pro sembra appropriato. Saranno i primi auricolari in-ear dell’azienda a presentare la cancellazione attiva del rumore e dovrebbero presentare una serie di miglioramenti rispetto ai Buds Live in termini di qualità sonora.

Non ne abbiamo la certezza ma è molto probabile che i Samsung Galaxy Buds Pro faranno il loro debutto insieme alla serie Galaxy S21 il prossimo anno, forse già a gennaio. E anche se c’è ancora molto da imparare sugli auricolari di nuova generazione, sappiamo che Samsung non ci deluderà più su questo fronte.

