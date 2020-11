Samsung anticipa il futuro e mostra smartphone flessibili in 3 e uno smartphone arrotolabili

Samsung è ormai impiegata da anni nello sviluppo e nel perfezionamento dei display flessibili che rendono possibili nuovi form factor in un mercato degli smartphone che è rimasto quasi del tutto immobile sin dal suo inizio nel 2007. Nel tentativo di anticipare il futuro e mostrare che cosa sarà possibile avere nel corso dei prossimi anni, la divisione Samsung Display ha mostrato, sul suo blog coreano, due nuovi form factor di smartphone con display flessibili.

Il primo che vedete è forse quello più simile a quanto abbiamo oggi, anche se portato a un nuovo livello. Come potete vedere, lo smartphone immaginato da Samsung Display si può piegare in tre diversi punti, invece che solo a metà come avviene oggi.

L’utilizzo di una terza piega del display permetterebbe di eliminare la necessità di usare anche un display esterno per quando il tutto è chiuso: piegando infatti solo un terzo del display, si ha una superficie più ridotta del normale ma comunque accesso allo schermo. Sottolineiamo comunque che la difficoltà in questo senso è la produzione di un display che sia piegabile sia verso l’interno che verso l’esterno.

Sulla base di questo teaser, LetsGoDigital ha provato ad immaginare come uno smartphone del genere potrebbe essere prendendo in prestito il design dell’attuale Galaxy Fold 2.

Samsung e i display arrotolabili

Il secondo teaser riguarda uno smartphone dotato di un display arrotolabile in grado di richiudersi all’interno di una scocca a cilindro. Una soluzione del genere è stata già brevettata da LG in passato ma crediamo che ci troviamo ancora abbastanza lontani dal vederla arrivare in un prodotto commerciale.

Sebbene Samsung non stia annunciando esplicitamente che rilascerà dispositivi come questi immaginati, sta certamente dipingendo l’idea che Samsung Display sia in grado di realizzare pannelli per tali dispositivi.

