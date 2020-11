Samsung Galaxy S3 e LG G2 aggiornati ad Android 11 grazie a LineageOS 18.0

Cercare di mantenere aggiornati smartphone molto datati e ormai fuori da ogni programma di aggiornamenti ufficiali è senza dubbio un’ottima cosa. E grazie alla community del modding Android, fortunatamente sono moltissimi gli smartphone che non finiscono nel dimenticatoio. A questo proposito, vi segnaliamo che due best seller come Samsung Galaxy S3 ed LG G2 sono stati aggiornati ad Android 11 grazie a una versione Unofficial della LineageOS 18.0.

Trattandosi di un progetto open source, chiunque può scaricare i file sorgenti di LineageOS 18.0 (o delle altre versioni) e modificarli al fine di adattarli al meglio a specifici smartphone. E con Samsung Galaxy S3 ed LG G2 è esattamente quello che è avvenuto.

Installazione di LineageOS 18.0 (Android 11) su Samsung Galaxy S3 ed LG G2

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di LineageOS 18.0 la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip (Galaxy S3 – LG G2) e le Google Apps in formato .zip (opzionali)

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare

È bene ricordare che l’installazione di una Custom ROM e il precedente sblocco del bootloader e installazione di una recovery custom vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore, cosa che comunque sia su LG G2 che su Samsung Galaxy S3 non ha più alcun valore.